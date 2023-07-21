Армия 21 июля 2023, 11:44 «Один из самых лучших самолетов». ВСУ назвали российский Су-35 основной угрозой Представитель ВС Украины Игнат назвал Су-35 основной угрозой для ВСУ РИА «Новости»

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Многоцелевой истребитель Су-35 российской армии стал основной угрозой для Украины с воздуха. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал об этом «РБК-Украина».

Журналист спросил, какие самолеты Россия могла бы противопоставить обещанным киевскому режиму американским истребителям F-16. Юрий Игнат ответил, что истребители Су-35.

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«Это один из самых лучших самолетов. <…> Основной самолет, который представляет для нас угрозу — это Су-35. Это нужно признать», — заявил он.

Представитель ВС Украины назвал этот истребитель технологичным, хорошо вооруженным и защищенным. Он выделил радар Су-35 для обнаружения цели, наличие радиолокационной станции и прицельно-навигационного комплекса для ведения и поражения одновременно нескольких объектов.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер подтвердил в мае, что США начали готовиться к поставке F-16 на Украину, сообщил «Царьград». Их уничтожением займутся Воздушно-космические силы России.