Эксклюзив 20 октября 2022, 14:45 «Один год — это ни о чем». Сложность в освоении техники назвали самой большой проблемой в армии Военный журналист Борзенко: военную технику не изучить за один год в армии Телеканал «360»

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Самая большая проблема при подготовке военнослужащих — это сложная современная техника, в неумелых руках она постоянно ломается. И потому солдатам лучше все-таки служить не год, а два. Об этом «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Он напомнил, что в СССР в армии служили два года, а на военно-морском флоте — три. Это потому, что на флоте еще больше техники, и моряки должны были изучить ее, изучить свой корабль. В сухопутных войсках же первый год был как теория, второй — практика.

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«А один год подготовки в армии мало что дает в реальности. Почему? Потому что техника совершенствуется. Та техника, которая используется сейчас, это уже не та техника, что была, скажем, в 70-е годы. Это совсем другая техника, с большим количеством электроники, она требует специальной подготовки. И не только на поле боя, но и у компьютерного монитора», — объяснил эксперт, добавив, что армии сейчас нужны квалицированные кадры, особенно в области электроники.

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Борзенко заявил, что в войсках требуется очень высокий профессионализм, и речь идет только о контракте. Потому что, если человек отслужил год или два, а потом ушел в запас, то, когда его призовут через несколько лет, техника будет уже совершенно другая.

«Сейчас армия такова, что очень много работы не связано со стрельбой, а с системами обслуживания армейских подразделений, с техникой. Армия изменилась. <…> В армии нужно работать мозгами больше, чем руками», — подытожил военный журналист.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил вернуться к практике двухлетней службы в армии. Он, в том числе, привел в пример сложность механизмов управления техникой, которую получают солдаты.