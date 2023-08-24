Армия 24 августа 2023, 09:34 Очередной трофей. Старовойт показал сбитый украинский ПБЛА в Курской области Губернатор Курской области Старовойт: пограничники сбили дрон-разведчик ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт поделился кадрами со сбитым российскими пограничниками беспилотником. Он опубликовал фотографию в своем Telegram-канале.

Чиновник указал, что принадлежащий украинской армии БПЛА проводил разведку в Рыльском районе Курской области. Губернатор назвал беспилотник «очередным трофеем» и поблагодарил пограничников за проделанную работу.

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Старовойт добавил, что защитники рубежей сбили вражеский БПЛА с помощью антидронового ружья.

Президент России Владимир Путин 23 августа поздравил всех жителей страны с юбилеем победы в Курской битве. Он отдельно поблагодарил российских военнослужащих и заявил, что гордится ими.

Глава государства лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», который разгромил колонну вооруженных формирований ВСУ в Запорожской области. После уничтожения танков противника российские бойцы в течение 40 минут прикрывали мотострелковую бригаду.