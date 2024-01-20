Армия 20 января 2024, 12:41 Очередная группа добровольцев вылетела в зону СВО из Чечни Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев из Грозного РИА «Новости»

Читать 360tv в

В зону проведения специальной операции из Чечни выдвинулась очередная группа добровольцев. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, военные вылетели в зону СВО из международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Реклама

«Из них каждый вышел на этот сложный, но благородный путь по зову своего сердца, полностью осознав долг перед Родиной», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что над повышением эффективности добровольцев работали инструкторы Российского университета спецназа.

«Для них создали ускоренный курс подготовки, который включает в себя ведение боя в различных условиях, навыки доврачебной медицинской помощи и тактико-огневую подготовку», — добавил он.

Чеченский лидер добавил, что добровольцев всем необходимым обеспечивает фонд Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Кадыров показал видео добивания притворявшегося мертвым украинского военного.