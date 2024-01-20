20 января 2024, 12:41
Очередная группа добровольцев вылетела в зону СВО из Чечни
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев из Грозного
В зону проведения специальной операции из Чечни выдвинулась очередная группа добровольцев. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, военные вылетели в зону СВО из международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Реклама
«Из них каждый вышел на этот сложный, но благородный путь по зову своего сердца, полностью осознав долг перед Родиной», — написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что над повышением эффективности добровольцев работали инструкторы Российского университета спецназа.
«Для них создали ускоренный курс подготовки, который включает в себя ведение боя в различных условиях, навыки доврачебной медицинской помощи и тактико-огневую подготовку», — добавил он.
Чеченский лидер добавил, что добровольцев всем необходимым обеспечивает фонд Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее Кадыров показал видео добивания притворявшегося мертвым украинского военного.
Чечня
Рамзан Кадыров
Военные
Реклама
Реклама