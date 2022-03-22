Вертолет Ка-52 «Аллигатор» обеспечивает безопасность сухопутных войск российской армии. Военная техника ни разу не подводила солдат, заявил командир экипажа вертолета Александр. Его слова привел телеканал «Звезда».

Самыми запоминающимися задачами, по его мнению, являются вылеты для прикрытия колонн техники.

«Когда сопровождаешь технику, своих ребят, то каждый, кто движется ей навстречу, для тебя потенциальный противник. Это очень эмоционально», — сказал он.

Также Александр подчеркнул, что большинство полетов проходит спокойно. По его мнению, это связано с отличным состоянием техники и высоким уровнем подготовки экипажа.

«Техника ни разу не подводила», — отметил летчик.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что экипаж «Аллигатора» успешно выполнял задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины. По данным ведомства, с помощью Ка-52 был нанесен ряд авиаударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов и различной технике, принадлежащих ВСУ.