Армия 25 июля 2023, 08:10 «Очень довольны этим изделием». Эффективность барражирующего боеприпаса «Ланцет» оценили в 96% Командующий ОБТФ «Каскад» Дикий: эффективность боеприпаса «Ланцет» составила 96% РИА «Новости»

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Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» показали высокую эффективность работы в зоне проведения спецоперации. Командующий оперативно-боевым тактическим формированием (ОБТФ) «Каскад» Алексей Дикий в интервью Telegram-каналу подразделения оценил ее в 96%.

Подразделения изучили все возможные виды вооружений, которые можно использовать в ближнем бою. По словам Алексея Дикого, опыт других стран показал, что из альтернативных инструментов подошли барражирующие боеприпасы. Их эффективно применили не только для «охоты» на технику противника, но и в контрбатарейной борьбе, наступлении и обороне.

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«Изучив рынок, который есть у нас, сначала использовали квадрокоптеры, затем пришли к „Ланцету“. <…> По большому счету мы очень довольны этим изделием. <…> Мы использовали около 150 „Ланцетов“, процент поражения им — 96%», — сказал он.

В зону поражения этих боеприпасов попала вся американская артиллерийская техника, в том числе М777 и самоходные орудия. Военнослужащие, по словам командующего, сразу после взятия «Ланцетов» на вооружение уничтожили более 50 единиц. Этот барражирующий боеприпас пробивал насквозь все бронированные боевые машины НАТО, поэтому его успешно применили для остановки колонн.

Обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу назвал барражирующий боеприпас «Ланцет» убийцей украинской техники. Эта простая платформа пролетает до 40 километров и работает в автономном режиме около 40 минут.