Военнослужащий с Украины, который сложил оружие под Киевом, рассказал об обращении с ним и с другими сдавшимися. Он заявил, что российские военные вели себя вежливо и достойно.

«Мы бросили в коридор автоматы, ножи, вышли, нас приняли. Ребята, россияне, вели себя очень достойно, они были с нами вежливы», — рассказал сдавшийся боец ВСУ Максим Колесников. Разговор с ним показал телеканал «Звезда».

По словам мужчины, россияне дали ему и его сослуживцам воды, покормили, дали возможность сходить в туалет.

«Меня это скорее порадовало», — ответил Колесников на вопрос о том, удивило ли его такое отношение российских военных к украинским.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель операции — денацификация и демилитаризация страны. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над населением Донбасса.