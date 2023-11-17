Армия 17 ноября 2023, 10:25 Обвинения России в «ядерной риторике» в Кремле назвали безумными Пресс-секретарь Песков: РФ ответственно относится к своей ядерной мощи Vladimir Baranov/Globallook Press

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Россия не манипулирует ядерным оружием и ответственно относится к своим возможностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения Запада безумными. Он заявил об этом в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Мы слышим абсолютно безумные обвинения [в адрес] России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым», — сказал он.

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Такие заявления, по словам Дмитрия Пескова, за последний год стали звучать все чаще. Он связал это с квазивойной против страны и опроверг. Пресс-секретарь призвал журналистов объяснять россиянам, что это лишь голословные обвинения.

Дмитрий Песков сказал, что Россия, будучи огромной и сильной страной, ответственно подошла к тому, чем обладает. По его мнению, государство относится к своей мощи внимательно и очень аккуратно.

Президент Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии других стран применит российские тактические ядерные боеголовки. Президент США пригрозил серьезными последствиями за использование этого оружия на Украине.