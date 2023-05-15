Армия 15 мая 2023, 18:48 Обуховский завод анонсировал производство 2-3 тысяч беспилотников ежемесячно Обуховский завод анонсировал выпуск 2-3 тысяч БПЛА «Добрыня-2» ежемесячно с 1 июля РИА «Новости»

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Специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей» планируют с 1 июля наладить выпуск двух-трех тысяч беспилотников «Добрыня-2» ежемесячно, заявил гендиректор Обуховского завода (входит в концерн) Михаил Подвязников. По его словам, сейчас военные испытывают уже произведенные аппараты, сообщил ТАСС.

Подвязников рассказал, что для испытаний в воинские части передали более тысячи беспилотников. Разработчики начали устанавливать на аппараты цифровые камеры. В конце мая они планируют собрать еще тысячу БПЛА, которые смогут проводить разведку.

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«Думаю, где-то к 1 июля мы выйдем на две-три тысячи БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО», — отметил гендиректор Обуховского завода.

По словам главы направления по тематике беспилотников АО «Обуховский завод» Егора Щербакова, дроны стали стабильнее и тише. Он добавил, что такими аппаратами приятнее управлять.

Дроны для нанесения ударов по позициям противника «Упырь» разработали в Свердловской области. Первые экземпляры уже прошли испытания в зоне проведения спецоперации.