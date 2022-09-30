Обучение мобилизованных россиян сняли на видео | 360°

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Обучение мобилизованных россиян сняли на видео

Народная милиция ДНР опубликовала видео с подготовкой первых мобилизованных россиян

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Первая группа призванных в рамках частичной мобилизации россиян прибыла в Донецкую Народную Республику для прохождения курса интенсивной подготовки на полигонах. Видео с учебных стрельб опубликовала в своем Telegram-канале Народная милиция Донецкой Народной Республики.

В ведомстве подчеркнули, что военных готовят с учетом накопленного опыта боев за последние месяцы.

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Дополнительные силы в республиках Донбасса встретили с воодушевлением. Жители поблагодарили президента России Владимира Путина за решение о частичной мобилизации.

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Минобороны сообщило, что в рамках подготовки военнослужащие оттачивают боевую технику, изучают новейшие виды вооружения и проходят боевое слаживание.

Как отметил RT, после прохождения подготовки мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по обороне освобожденных территорий.

Частичная мобилизация в РФ

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