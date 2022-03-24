Обстрелы ВФУ оставили пригород Донецка без электричества

Обстрелы ВФУ лишили Ясиноватую источников электричества. Об этом в Telegram сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой республики.

Приступить к ремонтно-восстановительным работам специалисты смогут после стабилизации обстановки в городе. Жителям Ясиноватой рекомендуют остаться дома до прекращения обстрела ВФУ.

Данных о жертвах среди мирного населения от обстрела города 24 марта пока нет. Ранее Штаб заявлял, что 23 марта от действий ВФУ погибла жительница Ясиноватой.

Столкновения украинской армии и защитников интересов ДНР и ЛНР начались в 2014 году из-за претензий республик на статус независимости. Российские Вооруженные силы помогают ополченцам Донбасса отстаивать свою позицию и вести борьбу с группировками националистов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с заявлением о готовности официально признать независимость ДНР и ЛНР в рамках существующих границ. На следующий день он подписал законы о ратификации договоров о сотрудничестве с республиками.