Работу расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» показало Минобороны России.

Передовое вооружение применяется при проведении специальной операции на Украине. Оборонное ведомство засняло работу комплексов в реальных условиях.

«Здесь, конечно, обстановка не такая, как на учениях. Скрыты позиции. Чтобы с позиции выстрелить, где-то залечь. Приехал, встал на позицию, навелся и уже ведешь огонь. В основном танки, малая бронированная техника, БТР, ну и, опять же, по низко летящим целям — вертолетам», — рассказал один из российских бойцов.

Накануне военные освободили от боевиков морской порт Мариуполя и вывели заложников, которых удерживали на судах, в том числе иностранцев. Командир одного из батальонов ДНР, в свою очередь, призвал ВСУ сложить оружие, так как их поражение неминуемо.