Украина в очередной раз сорвала гуманитарную операцию, организованную Россией. Однако боевики «Азова»* записали видеообращение к лидерам Турции, США и Великобритании с просьбой о помощи.

Командованию нацбата ответил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вы обратились не по адресу. Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило», — заявил он.

Россия гарантировала сохранение жизни, полную безопасность и медицинскую помощь сдавшимся военным. Киевские власти проигнорировали российскую инициативу и не отдали приказа сложить оружие.

Гуманитарный коридор ВС РФ организовали 20 апреля. Он открылся в 14:00 по московскому времени. Ранее украинская сторона заявляла, что на территории завода «Азовсталь» якобы находятся мирные жители.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.