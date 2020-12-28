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    28 декабря 2020, 11:17

    Обозреватели из США заявили об уникальности российской торпеды «Шквал»

    Полина Петрова

    Обозреватели американского журнала The National Interest рассказали об уникальности российской торпеды «Шквал». По их словам, это вооружение по сей день остается одним из самых мощных в российском подводном флоте, пишет Newinform.
    Обозреватели из США заявили об уникальности российской торпеды «Шквал»

    Производство торпеды запустили в 1960-х годах. Советским специалистам поручили разработать средства противодействия субмаринам ВМС США.

    «Им стала суперкавитирующая торпеда „Шквал“», — уточнили аналитики.

    Эксперты подчеркнули, что подводный боевой снаряд опережает по своим характеристикам иностранные аналоги благодаря своей высокой скорости. Особенностью «Шквала» является то, что он развивает большую скорость за счет газового пузыря. Он не дает торпеде соприкасаться с водой, благодаря чему снижается сопротивление.

    Скорость движения снаряда достигает 200 узлов. Аналогичную технологию пробовали применить немецкие инженеры. Этот проект закрыли в начале 2000-х годов.