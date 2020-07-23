Обозначены сроки передачи фрегатов с гиперзвуковым оружием ВМФ России

Новейшие фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» оснастят гиперзвуковым оружием.

Фрегаты, о которых идет речь, предназначенные для Военно-морского флота (ВМФ) России.

Как рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, строительство кораблей продлится чуть больше четырех лет. ВМФ получит их в 2025–2026 годах. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом, по словам Рахманова, количество ракетных шахт на этих кораблях может быть увеличено на восемь — с 16 до 24.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о тактико-технических характеристиках атомной подлодки «Князь Владимир», которая поступила на вооружение ВМФ РФ в середине июня. По словам специалиста, крейсер создан по проекту 955А. Модернизация коснулась многих вещей, заметил Леонков. В частности, подлодка сделалась менее шумной. Противолодочным средствам противника очень сложно ее обнаружить.