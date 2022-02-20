Россия и Белоруссия продлили военные учения из-за обострения в Донбассе

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства. С таким заявлением выступил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, подводя предварительные итоги военных учений «Союзная решимость — 2022».

Он пояснил, что лидеры двух государств приняли решение продолжить военные учения из-за военной активности около внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Российской Федерации и Республики Белоруссия принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — говорится в заявлении Хренина.

В ходе дополнительных военных учений участники проработают все этапы обороны с высокой степенью детализации, которой не было во время прошлой проверки. Основная цель учений — отреагировать на обострение и добиться деэскалации в районе границ Союзного государства.

По словам Хренина, соседние страны создали многочисленные группировки войск, в том числе с участием военных НАТО. Страны Запада продолжают поставлять туда оружия, причем речь идет именно о средствах наступления.

«Следует один вывод — в Европе очень сильно запахло порохом. Ее целенаправленно подталкивают к войне», — добавил глава военного ведомства Белоруссии.

Накануне президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко наблюдали за учебными пусками межконтинентальных и крылатых ракет стратегического сдерживания.

Совместные учения России и Белоруссии начались 10 февраля в рамках программы «Союзная решимость — 2022». В их ходе военным предстоит отработать пресечение и отражение внешней агрессии во время проведения оборонительной операции и задачи по противостоянию терроризму и защите общих интересов. Планировалось, что они завершатся в воскресенье, 20 февраля.