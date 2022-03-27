«Оборона средневековых крепостей». Военный журналист высмеял тактику ВСУ на юге Украины

ВСУ не предприняли за последний месяц ни одного серьезного наступления. Они «тупо держат оборону в городах и населенных пунктах, прикрываясь мирным населением», рассказала «360» военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Он сравнил тактику ВСУ на юге Украины с «обороной средневековых крепостей».

По словам Борзенко, вооруженным силам Украины просто некуда деваться, поскольку ВС РФ «сожгли все склады ГСМ» и у них нет топлива, а танк без топлива практически бесполезен. Поэтому украинские войска остаются в тех населенных пунктах, где были, не предпринимая перемещений.

«Та техника, которая осталась на юге, не может перемещаться. Горючее есть на севере, есть под Киевом, во Львове, но перебросить его на юг невозможно. Поэтому там такая система обороны», — пояснил эксперт.

Военный журналист констатировал, что генеральный штаб российской армии в течение месяца добился поставленных задач. На 60% уничтожена боевая техника украинской армии.