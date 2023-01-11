Армия 11 января 2023, 09:12 Обновленные вертолеты Ка-52М научили стрелять по украинским складам ракетами «Изделие 305» РИА «Новости»: ВКС России применили в СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305» Пресс-служба Минобороны

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Воздушно-космические силы России получили на вооружение модернизированные ударные вертолеты Ка-52М. Их оснастили новым прицельно-навигационным комплексом и ракетами «Изделие 305» дальностью стрельбы более 14 километров, рассказал источник РИА «Новости».

Вертолеты нового поколения получили подразделения армейской авиации, которые участвуют в спецоперации. Ка-52М уже испытали при ударах по украинской бронетехнике, военным объектам и скоплениям солдат. Собеседник агентства сказал, что возможность использования «Изделия 305» сделала эти вертолеты, как и Ми-28НМ, важным ударным средством переднего края. Теперь они смогут бить по таким стратегически важным объектам, как склады горючего, командные пункты и ангары с техникой.

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Ракеты «Изделие 305» сделали в Коломне и презентовали на выставке «Армия-2021». Их оснастили осколочно-фугасной боевой частью весом 25 килограммов для ударов по одиночным и групповым целям на расстоянии до 14,5 километра. Вертолеты Ка-52М стали модернизированной по итогам кампании в Сирии версией Ка-52А «Аллигатор». Разработчики поставили на них новый прицельно-навигационный комплекс, усиленные стойки шасси, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой.

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