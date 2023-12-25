Армия 25 декабря 2023, 14:14 Обновленные автоматы АК-12 передадут в армию в январе «Калашников»: обновленные автоматы АК-12 поступят в армию в 2024 году MOD Russia/via Globallookpress.com

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Первую партию современных автоматов Калашникова АК-12 передадут в российскую армию в январе следующего года. Об этом рассказал президент одноименного концерна Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что автомат АК-12 отработали с заказчиками по тем требованиям, которые появились в ходе спецоперации. Первые испытания усовершенствованной модели уже провели. АК-12 запустили в серию.

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«Он в потоке, в январе начнем отгрузку новых АК-12. Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным», — подчеркнул Лушников.

Также концерн «Калашников» уже начал отгрузку первой партии модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Куб», добавил президент компании.

Завод в Туле разработал патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия. Он подойдет в том числе для автомата Калашникова. Патрон подойдет не только для поражения живой силы противника, но и легкобронированной техники.