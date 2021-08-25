Облик российских дронов-камикадзе утвердили в Минобороны

Государственные испытания дронов-самоубийц «Ланцет» начнутся в конце 2021 года. В Минобороны окончательно утвердили техническое задание. Беспилотные аппараты были доработаны с учетом «опыта их применения».

Об этом РИА «Новости» сообщили в группе компаний «Калашников» на форуме «Армия-2021». Дроны «Ланцет» относятся к барражирующим боеприпасам. Они могут длительное время летать в режиме поиска цели. При ее обнаружении дрон поражает ее как управляемая ракета «воздух — поверхность». При этом беспилотник полностью уничтожается. Он не имеет функции возвращения и посадки.

«Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы „Ланцет“ госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года», — сообщили в «Калашникове».

«Ланцеты» разработали в компании ZALA AERO (входит в «Калашников»). Дроны могут нести до трех килограммов поражающей боевой части. В воздухе способны находиться до получаса.

В апреле в Сети появилось видео, на котором запечатлено применение «Ланцетов» в Сирии для уничтожения террористов. Дрон шел в сопровождении беспилотника-разведчика, обнаружившего командира боевиков на пикапе.