Сайт «Объясняем.рф» рассказал об условиях мобилизации детей одиноких родителей | 360°

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Мир
05 октября 2022, 13:33
Позицию США по использованию HIMARS Украиной назвали доказательством их участия в конфликте
Власть
05 октября 2022, 13:31
Песков объяснил, в каких границах Донбасс присоединился к России
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Важное
05 октября 2022, 13:21
«Люди, которые не останавливаются на достигнутом». Воробьев наградил лучших педагогов Подмосковья
Спецоперация
05 октября 2022, 13:20
Военная подготовка мобилизованных в ЮВО попала на видео
Власть
05 октября 2022, 13:20
Песков опроверг планы Путина сделать новое заявление по спецоперации
Спецоперация
05 октября 2022, 13:17
Дроны нанесли удар по казарме ВСУ в городе Белая Церковь под Киевом
Происшествия
05 октября 2022, 13:17
Бывшего ректора ВГИКа нашли мертвым в подъезде собственного дома
Важное
05 октября 2022, 13:14
Песков назвал очень важным событием расширение территорий России
Подмосковье
05 октября 2022, 13:10
Школьники из Подольска передали письма поддержки участникам военной спецоперации