Сайт «Объясняем.рф» рассказал об условиях мобилизации детей одиноких родителей | 360°

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Сайт «Объясняем.рф» рассказал об условиях мобилизации детей одиноких родителей

«Объясняем.рф»: единственных детей одиноких родителей не будут мобилизовать

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Единственных детей одиноких родителей не будут мобилизовать, если за ними некому ухаживать. Об этом рассказали на правительственном сайте «Объясняем.рф».

«Такого ребенка мобилизовать не могут, если он занят постоянным уходом за родителем, нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе либо имеющим инвалидность первой группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону осуществлять такой уход», — сообщили на сайте.

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Подтвердить факт ухода за родителем можно заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы или справкой об инвалидности первой группы.

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Ранее сайт «Объясняем.рф» сообщил, что на «Госуслугах» запустили два новых сервиса в связи с частичной мобилизацией. Есть как сервис для желающих стать добровольцами, так и для тех, кто хочет оспорить призыв. Их разработали, протестировали и запустили по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Частичная мобилизация в РФ

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