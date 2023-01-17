Армия 17 января 2023, 04:51 Объеме производства боеприпасов в России оценили РИА «Новости»: Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США РИА «Новости»

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Снарядного голода в Вооруженных силах России нет и не будет, сообщил РИА «Новости» информированный источник. Страна, по его словам, производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем ряд конкурентов.

«Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов», — привело агентство слова своего собеседника.

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По его словам, ежемесячный объем российского производства «всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска» 155-миллиметровых американских снарядов.

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Российские оборонные предприятия, как отметил источник агентства, будут и в дальнейшем наращивать выпуск снарядов.

В Соединенных Штатах опасаются некоторых видов российского вооружения, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. К такому оружию он отнес беспилотник «Посейдон», который иначе называют большой торпедой.

У беспилотника неограниченная дальность плавания на глубине свыше одного километра на скорости 200 километров в час. Также на вооружении России есть крылатые ракеты «Буревестник». Они имеют неограниченную дальность полета и относятся к классу оружия возмездия, отметил Леонков.