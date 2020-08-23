Объем экспорта военной продукции России достиг более $7 млрд

«В целом я могу сказать, что мы двигаемся по плану», — сказал он.

На сегодняшний день поставки за 2020 год уже осуществлены более чем на семь миллиардов долларов. Норма объема 2019-го выполнена.

«Я глубоко убежден, что все наши предприятия, все субъекты военно-технического сотрудничества, вся наша система сработает, что называется, „на пять“. Я надеюсь, год будет удачным», — добавил Шугаев.

Объем экспорта отечественной военной продукции в 2019 году превысил 15,2 миллиарда долларов, говорил в марте замминистра обороны России Александр Фомин.

В подмосковном парке «Патриот» начался Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020». На нем представят современные и перспективные образцы оружия, военную технику и передовые технологии — всего около 700 единиц.

Президент России Владимир Путин пожелал участникам «Армии-2020» укрепить связи между странами в сфере обороны.