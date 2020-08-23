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    23 августа 2020, 14:09

    Объем экспорта военной продукции России достиг более $7 млрд

    Алена Макаренко

    С начала 2020 года объем экспорта российской военной продукции достиг более семи миллиардов долларов. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
    Объем экспорта военной продукции России достиг более $7 млрд

    «В целом я могу сказать, что мы двигаемся по плану», — сказал он.

    На сегодняшний день поставки за 2020 год уже осуществлены более чем на семь миллиардов долларов. Норма объема 2019-го выполнена.

    «Я глубоко убежден, что все наши предприятия, все субъекты военно-технического сотрудничества, вся наша система сработает, что называется, „на пять“. Я надеюсь, год будет удачным», — добавил Шугаев.

    Объем экспорта отечественной военной продукции в 2019 году превысил 15,2 миллиарда долларов, говорил в марте замминистра обороны России Александр Фомин.

    В подмосковном парке «Патриот» начался Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020». На нем представят современные и перспективные образцы оружия, военную технику и передовые технологии — всего около 700 единиц.

    Президент России Владимир Путин пожелал участникам «Армии-2020» укрепить связи между странами в сфере обороны.

    Новости SMI.FM