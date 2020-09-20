Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже технологий

«Трамп сказал, что русским сдал эти „секреты“ Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», — заявил он.

Обама еще в школу ходил, когда Советский Союз уже экспериментировал с гиперзвуком, отметил Ефремов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия получила информацию по гиперзвуковому оружию от администрации Обамы. По его мнению, РФ «похитила эту информацию».

День оружейника отмечали в России 19 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ впервые в новейшей истории владеет самым совершенным оружием, которое может защитить страну от каких-либо внешних посягательств. Тогда же глава государства назвал причину, по которой Россия приступила к созданию гиперзвукового оружия. Ей оказался выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

Кроме того, российский лидер подписал указ о награждении Ефремова орденом Андрея Первозванного. Конструктор создал гиперзвуковой боевой блок «Авангард».