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    20 сентября 2020, 19:12

    Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже технологий

    Алена Макаренко

    Экс-президент США Барак Обама не передавал России информацию о гиперзвуковом оружии. Бывший американский лидер еще в школу ходил, когда в СССР уже экспериментировали с гиперзвуком. Это слова инженера-конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, их привела «Российская газета».
    Создатель гиперзвукового «Авангарда» ответил на слова Трампа о краже технологий

    «Трамп сказал, что русским сдал эти „секреты“ Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», — заявил он.

    Обама еще в школу ходил, когда Советский Союз уже экспериментировал с гиперзвуком, отметил Ефремов.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия получила информацию по гиперзвуковому оружию от администрации Обамы. По его мнению, РФ «похитила эту информацию».

    День оружейника отмечали в России 19 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ впервые в новейшей истории владеет самым совершенным оружием, которое может защитить страну от каких-либо внешних посягательств. Тогда же глава государства назвал причину, по которой Россия приступила к созданию гиперзвукового оружия. Ей оказался выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

    Кроме того, российский лидер подписал указ о награждении Ефремова орденом Андрея Первозванного. Конструктор создал гиперзвуковой боевой блок «Авангард».

    Новости SMI.FM