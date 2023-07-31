Армия 31 июля 2023, 14:41 ОАК передала Минобороны партию модернизированных истребителей МиГ-31 ОАК: Минобороны России получило партию МиГ-31 с расширенными возможностями РИА «Новости»

Читать 360tv в

Авиазавод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», передал Минобороны РФ партию отремонтированных и модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ОАК.

В корпорации заявили о выполнении гособоронзаказа.

Реклама

«Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования», — уточнили в ОАК.

Минобороны получило истребители с неизменными летно-техническими характеристиками, однако функции и возможности военных самолетов расширили.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, модернизация МиГ-31 стала важным направлением Нижегородского авиазавода «Сокол».

«Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой», — сказал Слюсарь.

Ранее экипаж истребителя МиГ-31 Тихоокеанского флота отработал уничтожение «противника» в сложных погодных условиях. В ходе тренировки пилоты успешно определили цель и захватили ее, произведя условный пуск ракет.