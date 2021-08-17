ОАК: командиром разбившегося Ил-112В был Герой России

Командиром экипажа разбившегося Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.

«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», — сказали ТАСС в ОАК.

Опытный образец транспортника разбился сегодня во время полета в Подмосковье. По предварительным данным, это произошло при заходе на посадку недалеко от Кубинки.

В ОАК 13 августа сообщали, что Ил-112В прибыл из Воронежа в Москву для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.