О ракетном нападении на Россию предупредят станции в Арктике

Россия построит две новые станции для предупреждения о ракетном нападении. Они начнут работать в Арктике уже в 2022 году и станут первыми на Крайнем Севере.

Запуск модернизированной ракеты системы ПРО России показали на видео Подробнее

«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Министерства обороны РФ.

Сейчас на боевом дежурстве находятся современные станции «Воронеж». Они также предупреждают о нападении ракет и находятся в Калининградской и Ленинградской областях, а также в Западном военном округе, в Краснодарском крае и Оренбургской области. Кроме того, системы можно увидеть в Сибири, Алтайском и Красноярском краях и под Иркутском.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу обозначил, что для военной сферы главными приоритетами являются строительство объектов для ядерных сил и войск Арктики и Крыма.

С помощью станций предупреждения о ракетном нападении военные могут зафиксировать запуск баллистических ракет и вычислить их траекторию. Информация передается в командный центр, где решается вопрос об ответных действиях.