О ракетном нападении на Россию предупредят станции в Арктике
Запуск модернизированной ракеты системы ПРО России показали на видеоПодробнее
«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Министерства обороны РФ.
Сейчас на боевом дежурстве находятся современные станции «Воронеж». Они также предупреждают о нападении ракет и находятся в Калининградской и Ленинградской областях, а также в Западном военном округе, в Краснодарском крае и Оренбургской области. Кроме того, системы можно увидеть в Сибири, Алтайском и Красноярском краях и под Иркутском.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу обозначил, что для военной сферы главными приоритетами являются строительство объектов для ядерных сил и войск Арктики и Крыма.
С помощью станций предупреждения о ракетном нападении военные могут зафиксировать запуск баллистических ракет и вычислить их траекторию. Информация передается в командный центр, где решается вопрос об ответных действиях.