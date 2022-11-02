«Нужно думать о каждом». Путин призвал оказывать военным адресную помощь | 360°

Армия 02 ноября 2022, 19:49 «Нужно думать о каждом». Путин призвал оказывать военным адресную помощь Президент РФ Путин заявил, что военнослужащим нужно оказывать прямую поддержку РИА "Новости"

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Владимир Путин назвал поддержку российских военнослужащих важнейшей обязанностью власти всех уровней. Об этом он заявил на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям», — заявил глава государства.

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Президент отметил, что это касается всех участников СВО на Украине, в том числе и тех, кто только вступил в эти ряды в рамках частичной мобилизации.

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Кроме этого, Путин подчеркнул, что в такой же серьезной поддержке нуждаются жители новых регионов РФ.

Накануне президент уже поднимал этот вопрос на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Путин попросил, чтобы задача поддержки семей военнослужащих выполнялась строго и «не превращалась в рутину».

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил шесть законов, пять из которых касаются военнослужащих. Один из них позволит проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Другой разрешит призывать тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за «некоторые тяжкие преступления».

Кроме того, добровольцам предложили присваивать статус военнослужащих. Также участникам спецоперации могут упростить вступление в систему военной ипотеки, а служившие по призыву получат шанс досрочно выйти на пенсию.