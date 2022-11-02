«Нужно думать о каждом». Путин призвал оказывать военным адресную помощь | 360°

02 ноября 2022, 19:49
«Нужно думать о каждом». Путин призвал оказывать военным адресную помощь
Президент РФ Путин заявил, что военнослужащим нужно оказывать прямую поддержку
Владимир Путин назвал поддержку российских военнослужащих важнейшей обязанностью власти всех уровней. Об этом он заявил на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
«Нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям», — заявил глава государства.
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Президент отметил, что это касается всех участников СВО на Украине, в том числе и тех, кто только вступил в эти ряды в рамках частичной мобилизации.
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Кроме этого, Путин подчеркнул, что в такой же серьезной поддержке нуждаются жители новых регионов РФ.
Накануне президент уже поднимал этот вопрос на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Путин попросил, чтобы задача поддержки семей военнослужащих выполнялась строго и «не превращалась в рутину».
Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил шесть законов, пять из которых касаются военнослужащих. Один из них позволит проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Другой разрешит призывать тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за «некоторые тяжкие преступления».
Кроме того, добровольцам предложили присваивать статус военнослужащих. Также участникам спецоперации могут упростить вступление в систему военной ипотеки, а служившие по призыву получат шанс досрочно выйти на пенсию.
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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