Эксклюзив 09 февраля 2023, 13:21 Новым гранатам от «Ростеха» предрекли быстрый ввод в использование в зоне спецоперации Военный эксперт Дандыкин: союзные силы получат новые гранаты от «Ростеха» к весне

Читать 360tv в

На днях представители «Ростеха» сообщили, что в России завершились испытания гранат для защиты от управляемых ракет. Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» рассказал, как эти боеприпасы применят в зоне спецоперации.

«Главное преимущество этих гранат — образование разумного облака, которое скрывает маршрут этих боеприпасов от ПВО противника», — описал он.

Реклама

По его словам, после первичных испытаний последует проверка новых боеприпасов в непосредственных столкновениях с противником.

Реклама

«Для этого нужно изготовить оптовую партию гранат», — отметил Дандыкин.

По его мнению, финальные испытания новой разработки завершат уже в начале весны.

«Предполагаю, что союзные силы получат эти гранаты для использования в бою уже в марте», — сказал он.

Также собеседник «360» добавил, что испытания в сражениях с противником также пройдут быстро. После этого гранаты войдут в постоянное использование союзными силами.