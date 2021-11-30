Новый ЗРПК «Панцирь» будет отражать любые удары беспилотников

Измененный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» будет бороться с любыми видами беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал ТАСС.

«В результате модернизации возможности „Панциря“ по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении», — заявил Оздоев.

Заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, Сергей Михайлов объяснил, что на базе именно этого ЗРПК может выстраиваться сеть противовоздушной обороны, созданная для прикрытия воинских частей от беспилотников, высокоточного оружия и авиации.

Также «Панцирь-С1М» теперь обладает гиперзвуковыми зенитными управляемыми ракетами, которые поражают еще более дальние цели. При этом повышены как скрытность, так и защищенность работы от помех, улучшена огневая производительность.

Первый контракт на поставку ЗРПК «Панцирь-С1М» «Рособоронэкспорт» подписал 25 августа в ходе форума «Армия-2021».