Новый вариант Су-57 разработают в России

В России планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта. Этим займутся Министерство обороны России и КБ «Сухого», сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Как отметил вице-премьер, такая модификация увеличит спрос за рубежом.

«Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России», — процитировало РИА «Новости» слова Борисова.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет был совершен в 2010 году.

В середине мая СМИ выяснили, что Военно-воздушные силы (ВВС) США откажутся от использования истребителя-невидимки F-22 Raptor. Генерала Чарльз Браун заявил о сокращении флота тактической авиации до четырех истребителей F-15 EX Eagle II, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II и Next-Generation Air Dominance (NGAD), а также штурмовика А-10.