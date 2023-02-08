Армия 08 февраля 2023, 04:36 Новый транспортный беспилотник ТрАМП разработали в России РИА «Новости»: в России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП Unsplash

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В России появился новый беспилотник высокой грузоподъемности, о его разработке рассказали РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП способен переносить до 250 килограммов груза.

«Транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он предназначен для доставки и десантирования грузов массой до 250 килограммов на дальности более 600 километров, а также выполнения опасных для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях при минимальных затратах», — рассказал собеседник агентства.

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Особенностью новой разработки стал большой грузовой отсек объемом 2650 литров. Его строение позволяет сбрасывать габаритный груз с парашютом в заданную точку. Аппарат способен летать со скоростью 195 километров в час на максимальной высоте три тысячи метров. Шасси ТрАМПа допускает взлет и посадку на малопригодные площадки. Также предусмотрена система спасения груза и летательного аппарата для минимизации ущерба при аварии.

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