23 ноября 2023, 18:33
Новый символ заметили на военной технике ВС России
Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО
Новый тактический символ появился на военной технике Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Он представляет собой перевернутые треугольники, вписанные в аналогичные равносторонние фигуры, сообщил ТАСС.
На опубликованных агентством кадрах видно, что на установленный на бронепоезд бронетранспортер белой краской нанесли перевернутые треугольники. Их вписали в такие же равносторонние геометрические фигуры. Ранее бронетехнику с подобными символами в зоне СВО не замечали.
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Предположительно, тактический знак появился на бронепоезде между апрелем и августом 2023 года. Внешне он похож на тактические символы, используемые на технике псковского десанта: на них используют аналогичные перевернутые треугольники, но с вписанными в них цифрами.
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин ранее заявил, что буквы Z и V не считаются официальными воинскими символами. Такой ответ ему дали в ответ на запрос в Минобороны.
Минобороны РФ
Армия
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