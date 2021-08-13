Новый самолет Судного дня поднимут в небо в 2023 году

Новый российский самолет Судного дня на базе Ил-96-400 должен совершить первый полет в 2023 году. Производство двух таких лайнеров уже ведется на Воронежском акционером самолетостроительном обществе (ВАСО), написала газета «Известия».

Самолет Судного дня служит запасным командным пунктом на случай начала полномасштабной войны. С его борта военное руководство может управлять ядерными силами по всей стране. Сейчас два таких самолета создают на базе Ил-96-400.

Контракт на опытно-конструкторскую работу «Звено-3С» по созданию воздушных пунктов управления Минобороны подписало с «Объединенной авиастроительной корпорацией» в сентябре 2018 года. Главным исполнителем назначено ВАСО.

Новый самолет Судного дня впервые поднимется в воздух в 2023 году, тогда же планируется и начать заводские испытания. И уже в 2024-м борт выйдет на госиспытания.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков указал, что в случае опасности ядерного конфликта такие самолеты могут долго курсировать в воздухе с президентом, главой военного ведомства или начальником Генштаба на борту. В отличие от наземного пункта управления, его практически невозможно уничтожить внезапным ударом.