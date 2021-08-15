Новый самолет Ил-112В прилетел в Подмосковье на форум «Армия-2021»

Первый образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В совершил перелет из Воронежа в подмосковный Жуковский. Новинку представят на международном форуме «Армия-2021», который пройдет в Кубинке с 22 по 28 августа. Об этом сообщили на сайте ОАК.

Ил-112В был построен на Воронежской авиационном заводе, с которого самолет 13 августа совершил перелет на базу Ил в Жуковском. Управляющий директор Воронежского авиационно-строительного общества (ВАСО) Фарит Шарафеев заявил, что они гордятся участием самолета в военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Идут предварительные испытания первого Ил-112В, второй образец проходит ресурсные испытания. На ВАСО с участием головной компании дивизиона транспортной авиации ПАО „Ил“ идут работы по запуску Ил-112В в серийное производство», — сказал Шарафеев.

Источник фото: сайт Объединенной авиастроительной корпорации

На заводе в Воронеже также ведется производство двух новых самолетов Судного дня, которые разрабатывают на базе Ил-96-400. Такие суда представляют собой воздушный командный пункт на случай ядерной войны. Первый полет запланирован на 2023 год.