Новый ракетный комплекс начали разрабатывать в РВНС

Новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования начали разрабатывать в России. Об этом заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования», — сказал он в интервью для газеты «Красная звезда».

Сейчас самый современный стратегический мобильный комплекс в РВНС — это «Ярс» (РС-24). У него также есть и стационарная версия.

Также Каракаев объявил о разработках в России новых гиперзвуковых стратегических комплексов, которые должны будут заменить планирующие блоки «Авангард». Эти орудия получили новые боевые функции. Он подчеркнул, что в разработках гиперзвукового оружия важно понимать, что США внимательно следят за ними, и успевать находить «противоядие» к их появляющимся видам оружия.

Ранее стало известно, что российские военные успешно протестировали гиперзвуковую ракету «Циркон». Ее запустили с корабля Северного флота «Адмирал Горшков» в сторону цели, расположенной на берегу на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета успешно поразила цель и прошла по намеченной траектории.