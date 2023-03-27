Армия 27 марта 2023, 08:12 Новый пункт базирования подлодок — носителей суперторпед «Посейдон» построят через год ТАСС: объекты базирования носителей торпед «Посейдон» на Камчатке построят в 2024 году РИА «Новости»

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Объекты береговой инфраструктуры пункта базирования новой дивизии с атомными подводными лодками специального назначения «Белгород» и «Хабаровск» — носителями суперторпед «Посейдон» достроят в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к оборонному ведомству.

«Работу по строительству объектов береговой инфраструктуры для базирования двух спецподлодок на Камчатке планируется завершить в начале следующего года», — сказал он.

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Собеседник агентства добавил, что в новую дивизию Подводных сил Тихоокеанского флота включат не только «Белгород» и «Хабаровск», которые являются носителями торпед «Посейдон», но и другие подлодки. Их задача — вести стратегическое сдерживание.

Суперторпеду «Посейдон» на Западе прозвали машиной Судного дня. Этот беспилотный подводный аппарат может нести боеголовки мощностью до 50 мегатонн.