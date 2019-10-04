Новый противоракетный радар разместят в Крыму в 2024 году

В 2019 году в Крыму планируют начать строительство новой радиолокационной станции «Воронеж-М». Входящая в систему предупреждения о ракетном нападении РЛС будет находиться недалеко от Севастополя.

Заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов рассказал в интервью сайту MK.RU, что благодаря СПРН Минобороны оперативно получает информацию о пусках чужих баллистических ракет.

Постоянное дежурство в системе несут новейшие радиолокационные станции «Воронеж», расположенные по периметру российской границы. РЛС есть в Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Оренбургской областях и в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях.

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«Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности — 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году», — заключил Морозов.

Две станции, чье размещение запланировано на 2022 год, станут первыми на Крайнем Севере. Строительство объектов для ядерных сил Арктики и Крыма и войск министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал главными приоритетами для военной сферы.