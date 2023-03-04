04 марта 2023, 07:18
Новый противолодочный самолет вместо Ил-38 создадут в России
РИА «Новости»: в России начали разработку нового противолодочного самолета на замену Ил-38
В России приступили к разработке противолодочного самолета на замену советскому Ил-38. Борт оснастят современным оборудованием и вооружением. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
«Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38», — рассказал источник.
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Самолет сохранит четырехдвигательную схему. Но ее оснастят новыми турбовинтовыми двигателями ТВ7-117.
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Боевая машина получит новейшее бортовое оборудование, значительно расширят перечень вооружения и боеприпасов.Создатели делают ставку на отечественные электронные элементы и комплектующие части.
В начале февраля президент России Владимир Путин потребовал от отечественных производителей своевременных поставок самолетов.
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