Армия 03 апреля 2024, 07:20 Новый пост военной полиции России появился в районе Голанских высот МО: российская военная полиция развернула пост у Голанских высот в Сирии

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В Сирии выставили дополнительный пост военной полиции России у Голанских высот вдоль линии разграничения «Браво». Военнослужащим предстоит круглосуточно следить за соблюдением режима прекращения огня, сообщило Минобороны.

Пост военной полиции развернули в провинциях Эль-Кунейтра и Деръа для мониторинга ситуации, предотвращения провокаций, деэскалации обстановки и контроля соблюдения режима прекращения огня. В его открытии приняли участие представители командования российской группировки, руководители Минобороны Сирии и представители местной администрации.

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«Открыт очередной наблюдательный пост вдоль „Браво“ у Голанских высот <…> для поддержания правопорядка, мира на территории САР. Пост оборудован всеми средствами оптического и технического наблюдения», — сказал командир батальона военной полиции Сергей Горевой.

Израильская армия нанесла удар по зданию в Дамаске, пострадало посольство Ирана в Сирии. Россия осудила атаку и инициировала заседание Совбеза ООН. Иран пообещал принять ответные меры.