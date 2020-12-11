Новый корвет «Гремящий» провел ракетные стрельбы. Видео

Новейший корвет «Гремящий» провел ракетные стрельбы на заключительном этапе государственных испытаний. Успешную отработку навыков в Балтийском море засняли на видео.

На опубликованных РИА «Новости» кадрах можно увидеть запуск ракет с разных ракурсов. Кроме того, на видео запечатлены действия и команды военнослужащих.

«В соответствии с планом завершающего этапа государственных испытаний корвета „Гремящий“ на полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж корабля успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбу», — сообщило ранее Минобороны России.

Военные проводили стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут» и артиллерийскими установками АК-190 и АК-630. Целью была выбрана противокорабельная крылатая ракета условного противника. Снаряд запустили с ракетного катера Балтийского флота Р-257.

«Запущенные с корвета зенитные ракеты и плотный артиллерийский огонь успешно поразили назначенную цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением „противником“ средств радиоэлектронного противодействия», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее генеральный директор завода «Северная верфь» Игорь Орлов сообщил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» планируют передать ВМФ 25 декабря, пишет газета «Известия».