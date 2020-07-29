Новый корабль-ракетоносец заложили на Амурском судостроительном заводе

Новый корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» проекта «Каракурт» заложили на Амурском судостроительном заводе. Церемония прошла 29 июля в Комсомольске-на-Амуре.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, а также представители Тихоокеанского флота России и самого завода, передает РИА «Новости».

«Эти корвет подверглись такому испытанию, что сами не ожидали. Но все испытания они прошли достойно, без единой поломки, полностью выполнили задачи и продолжили традиции нашего славного флота», — сказал на церемонии вице-адмирал ТОФ Денис Березовский, упомянув корветы «Громкий» и «Совершенный», которые также собрали в Комсомольске-на-Амуре.

Новый корабль получил название «Павловск», это уже четвертое судно серии, которую производят на Амурском заводе. Также рабочие готовят корабли «Удомля», «Ржев» и «Уссурийск». Серию планируют сдать к 2026 году.

Корабли-носители крылатых ракет проекта «Каракурт» были разработаны специалистами петербургского Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Их хвалят за высокие показатели мореходности и управляемости.