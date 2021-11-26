Новый корабль появится в составе Тихоокеанского флота в 2022 году

Тральщик проекта 12700 «Анатолий Шлемов» войдет в состав Тихоокеанского флота в 2022 году после того, как строительство подойдет к концу. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, передали Nation News.

Он подчеркнул также, что серийное производство таких кораблей продолжится. По его словам, эти тральщики уже смогли доказать свою эффективность.

«Очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 „Анатолий Шлемов“ пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота в 2022 году», — сказал адмирал.