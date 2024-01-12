Армия 12 января 2024, 12:45 Новый фрегат «Адмирал Головко» пополнил Северный флот

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В Североморск прибыл новый фрегат «Адмирал Головко», который стал частью Северного флота. Об этом сообщило ОТР.

Корабль отправился из Петербурга в Баренцево море, где прошел финальные испытания, а после прибыл в Североморск. Отмечается, что фрегат оснащен высокоточными ракетами: гиперзвуковыми «Цирконами» и крылатыми «Калибрами» и «Ониксами». Также на корабле разместили зенитно-ракетные и арт-комплексы, системы радиоэлектронной борьбы.

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