12 января 2024, 12:45
Новый фрегат «Адмирал Головко» пополнил Северный флот
В Североморск прибыл новый фрегат «Адмирал Головко», который стал частью Северного флота. Об этом сообщило ОТР.
Корабль отправился из Петербурга в Баренцево море, где прошел финальные испытания, а после прибыл в Североморск. Отмечается, что фрегат оснащен высокоточными ракетами: гиперзвуковыми «Цирконами» и крылатыми «Калибрами» и «Ониксами». Также на корабле разместили зенитно-ракетные и арт-комплексы, системы радиоэлектронной борьбы.
Минобороны РФ
Реклама
Реклама