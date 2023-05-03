Армия 03 мая 2023, 11:23 Новый боевой отряд появился в составе казачьей бригады «Дон», участвующей в СВО Специальный боевой отряд «Аксай» вошел в состав казачьей бригады «Дон» РИА «Новости»

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В составе сводной казачьей бригады «Дон», которая несет боевую службу на передовой линии в опасных районах спецоперации, появился специальный боевой отряд «Аксай». Фактически это батальонно-тактическая группа, но с более широким спектром задач, пояснили порталу «Российское казачество» в бригаде «Дон». Среди задач — не только боевая, но и диверсионно-разведывательная работа.

Во главу отряда поставили боевого кубанского казака с позывным Чип. Ранее его представили к званию Героя России за проявленный в зоне СВО героизм.

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Почти половина «Аксая» — опытные воины, которые служили в сводном отряде «Дон» с начала спецоперации. Большинство удостоились государственных наград Российской Федерации. Другая половина — новички-добровольцы, но с того момента, как оказались в отряде, они проходят боевую подготовку под руководством более опытных наставников.

«Зная этих казаков-воинов по боям первого периода СВО, командование уверено в абсолютной надежности отряда „Аксай“, который со дня на день ждет отправки в бой», — подытожили в бригаде.

В прошлые выходные в Новочеркасском войсковом казачьем соборе в торжественной обстановке прошла церемония прибития знамени отряда «Аксай» к древку и освящения воинского символа.