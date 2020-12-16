Новый атомный ледокол «Чукотка» заложили на Балтийском заводе в Петербурге

Планировалось провести церемонию закладки 18 декабря. Но потом было принять решение сделать это на два дня раньше. Из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в России из-за распространения коронавируса количество приглашенных гостей было ограничено.

Длина атомного ледокола проекта 22220 более 170 метров, а ширина — 34 метра. Сейчас на «Балтийском заводе», помимо ледокола «Чукотка», на разных этапах строительства находятся универсальные атомные судна проекта 22220 «Сибирь», «Урал» и «Якутия», также официально вошел в состав российского атомного флота ледокол «Арктика». Пятый ледокол «Чукотка» введут в эксплуатацию в 2026 году.

Подобные суда служат для проводки судов в Арктике, на участках Обской губы и Енисея. Также они берут на буксир корабли и другие плавучие сооружения во льдах и на чистой воде.

Ранее французские СМИ восхитились могуществом России в Арктике, заявив, что для армий других стран это «недостижимый подвиг».