Новые ЗРК С-400 «Триумф» заступят на дежурство в Ленобласти в феврале

«Заступление новой системы С-400 „Триумф“ на боевое дежурство спланировано на середину февраля», — приводит агентство текст сообщения военных. Сейчас специалисты проводят техническое обслуживание военной техники зенитных ракетных дивизионов и пункта боевого управления. Они настраивают и тестируют работоспособность и функционирование всех узлов и агрегатов.

Военные приняли новую систему у изготовителя на полигоне «Капустин яр» в Астраханской области. После этого провели проверочные стрельбы и перебросили ЗРК в Ленинградскую область на расстояние две тысячи километров от полигона.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения всех существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс может поражать цели на дальности до 400 километров.