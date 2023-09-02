02 сентября 2023, 11:38
Новые зенитные ракеты начали применять в зоне СВО
РИА «Новости»: ВС России начали применять обходящие тепловые ловушки ракеты
Российские военные в зоне проведения специальной операции начали применять передовые зенитные ракеты 9М333, которые обходят тепловые ловушки. Об этом сообщило РИА «Новости».
Ракета входит в состав ЗРК «Стрела-10М3» и оснащена специальной головкой самонаведения, позволяющей определить истинную цель среди ложных тепловых.
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«Применение 9М333 в боевых действиях демонстрирует, что ракета очень хорошо обходит тепловые ловушки и поражает цель. В восьми случаях из 10 снаряд летит точно в цель, обходя выставленные противником ловушки, и это отличный результат», — отметили в материале.
С помощью ракеты ВС России эффективно поражают самолеты и вертолеты ВСУ, а также беспилотные летательные аппараты габаритами до полутора метров.
Ракету 93М333 разработал концерн «Калашников», у нее есть три режима работы — помеховый, инфракрасный и фотоконтрастный. Боевая часть способна поразить цель на дистанции до 5000 метров, атакуя с высоты полета до 3500 метров.
Ранее российские военные начали получать модернизированные «Калашниковым» управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь».
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