Армия 12 января 2024, 15:17 Новые высокоточные боеприпасы запустили в серийное производство в России КТРВ запустила в серийное производство новые высокоточные боеприпасы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) запустила в серийное производство новые образцы высокоточных боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии в Московской области. Министру представили запущенные в серийное производство новейшие и перспективные образцы вооружения.

Реклама

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев накануне сообщил, что результативные удары по объектам Вооруженных сил Украины свидетельствуют об эффективности отечественного оборонно-промышленного комплекса. По его словам, в 2023 году удалось выполнить все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружения.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос ранее предупредил, что ВС России еще не показали максимальной мощи авиаударов. Армия РФ может нарастить свой потенциал, добавил он.