Армия 03 февраля 2023, 10:51 Новые виды войск для призыва на спецоперацию предложили создать в Госдуме Депутат Госдумы Гусев предложил создать новые виды войск для призыва на СВО РИА «Новости»

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России необходимо задуматься о создании новых видов войск, состоящих из IT-специалистов, инженеров и ученых. Об этом изданию Ura.ru сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев.

По мнению парламентария, некоторые из этих специалистов способны помочь российским военным в зоне проведения специальной операции, трудясь в лабораториях или за компьютером.

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«Например, можно создать кибервойска. То же самое с биологами и учеными, которые могут заняться разработкой противоядий от потенциальной угрозы применения биологического оружия, взяв в руки микроскопы», — отметил Гусев.

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Депутат призвал Минобороны обратить внимание на это предложение, изменив кадровую политику по отношению к мобилизованным россиянам.

«У нас в стране есть много умных людей, которые могут работать за компьютерами, а не на передовой. Однако для этого необходимо сделать точечную настройку мобилизационной системы в армии», — добавил он.

Ранее Министерство обороны предупредило специалистов сферы IT, что подать заявление на отсрочку от весеннего призыва в войска необходимо успеть до 6 февраля.