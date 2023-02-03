03 февраля 2023, 10:51
Новые виды войск для призыва на спецоперацию предложили создать в Госдуме
Депутат Госдумы Гусев предложил создать новые виды войск для призыва на СВО
России необходимо задуматься о создании новых видов войск, состоящих из IT-специалистов, инженеров и ученых. Об этом изданию Ura.ru сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев.
По мнению парламентария, некоторые из этих специалистов способны помочь российским военным в зоне проведения специальной операции, трудясь в лабораториях или за компьютером.
Реклама
«Например, можно создать кибервойска. То же самое с биологами и учеными, которые могут заняться разработкой противоядий от потенциальной угрозы применения биологического оружия, взяв в руки микроскопы», — отметил Гусев.
Реклама
Депутат призвал Минобороны обратить внимание на это предложение, изменив кадровую политику по отношению к мобилизованным россиянам.
«У нас в стране есть много умных людей, которые могут работать за компьютерами, а не на передовой. Однако для этого необходимо сделать точечную настройку мобилизационной системы в армии», — добавил он.
Ранее Министерство обороны предупредило специалистов сферы IT, что подать заявление на отсрочку от весеннего призыва в войска необходимо успеть до 6 февраля.
Минобороны РФ
Военные
Реклама
Реклама